Ulm

18:30 Uhr

Droht ukrainischen Frauen in Ulm Zwangsprostitution?

Pass weg, Handy weg – und dann sind da auf einmal angebliche Schulden, die abgearbeitet werden müssen. So zwingen Menschenhändler Frauen in die Prostitution.

Plus Zwei Mal haben Männer ukrainische Frauen in Ulm angesprochen. Was dahintersteckt, ist unklar. Polizei, Stadt und Hilfsorganisationen sind sensibilisiert.

Von Sebastian Mayr

Am Mittwoch haben Männer vor der Listschule ukrainische Frauen angesprochen, Polizei und Sicherheitsdienst verwiesen sie des Geländes. Am Vortag sollen sich Männer am Ulmer Hauptbahnhof als Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes ausgegeben haben, dieser Vorfall ist aber unbestätigt. Sind Menschenhändler, die Frauen in die Prostitution zwingen wollen, hier am Werk?

