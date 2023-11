Drogeriekönig Erwin Müller ist jetzt ein Duftstar

Perönlich kommt der 91-jährige Gründer der Drogeriekette nach Düsseldorf, um einen Preis entgegenzunehmen. Dabei wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Jetzt ist es raus: Die Lieblingsparfums des 91-jährigen Drogeriekönigs sind Tom Ford und Creed. Das verriet Laudator Tom Jenkersdorf bei der Verleihung des Persönlichkeitspreises an Erwin Müller bei den "Duftstars 2023", den jährlichen Auszeichnungen der Parfumbranche.

Erwin Müller kam persönlich zur "Duftstar"-Verleihung

Müller kam persönlich nach Düsseldorf auf die Rheinterrassen, um den Preis entgegenzunehmen. Und wie 91 wirkte der nach einer Lobeshymne sichtlich gerührte Milliardär nicht "Ich bin überrascht und überwältigt", sagte Müller im schwarzen Smoking und mit fester Stimme. Seine eigene Lebensleistung spielte er herunter: "Ich habe jeden Tag das gemacht, was einfach sein musste und was auf mich zukam und was ich heute noch tue. Ich werde es hoffentlich auch die nächsten Jahre noch tun können." Was er meint, ist die Leitung eines Unternehmens mit 35.000 Beschäftigten und 934 Filialen.

Erwin Müller mit Ehefrau Anita . Foto: Breuel-bild/oliver Hausen

Drogerie-König Erwin Müller wuchs in Unterfahlheim auf

Zuvor hatte der ehemalige GQ-Chefredakteur und Gründer Tom Junkersdorf launige Geschichten aus Müllers Leben erzählt. Milliarden Erwin Müller sei die deutsche Antwort auf den amerikanischen Traum. Eines der schwierigsten Dinge überhaupt sei es, Müller zu einer Veranstaltung zu bekommen.

Junkerdorf erinnerte an Müllers Wurzeln: Als der Vater in den Kriegsdienst eingezogen wurde, habe Müller als ältestes von vier Geschwistern früh Verantwortung übernehmen müssen. Als die Familie von München nach Unterfahlheim zog, habe Müller auf einem nahe gelegenen Bauernhof sich um die Pferde gekümmert. Er habe als Zehnjähriger die Ställe ausgemistet und das Korn eingefahren. . Und von dem Geld, das er dabei verdient hatte, habe er seinen kleinen Geschwistern sogar noch ein Taschengeld gezahlt.

Erwin Franz Müller, ein "Duftstar". Foto: Breuel-bild/oliver Hausen

Müller ist das, was man heute Workaholic nennt. Er habe zehn Jahre keinen Urlaub mehr gemacht, wie Junkersdorf einstreute. "Man darf sich nie zu sicher fühlen." Das sei so etwas wie die Lebenseinstellung von Müller, der auch wisse, was Rückschläge sind. Etwa im Jahre 1959: Müller hatte eine Filiale in Karlsruhe übernommen. Plötzlich explodierte eine Propangasflasche, alles brannte nieder. Das ganze Interieur, ein Friseursalon, ein Drogeriemarkt - komplett kaputt. "Das war für Erwin Müller ein Schock", sagte Junkerdorf.

Der Brand sei eine wirklich existenzbedrohende Krise gewesen, denn keine Bank habe ihm geholfen in der Zeit. Seine wichtigste Erkenntnis aus der Zeit: "Mach dich nicht von irgendjemand abhängig. Und das gilt für ihn und bei ihm bis heute." Er habe nie vergessen, wo er herkommt. Vielleicht deswegen pflege er - neben dem Segelfliegen - ein sehr bodenständiges Hobby: Schafskopf. Da könne es auch mal passieren, dass er mit Freunden acht Stunden am Stück spielt. Arg viel Zeit habe er dafür aber nicht: Denn jeden Tag gehe er ins Büro: von morgens um 8 Uhr bis abends um 18 Uhr.