Ulmer Ex-Nationaltorhüter Wolfgang Fahrian gestorben

In Blaustein-Klingensten geboren und aufgewachsen, schaffte Fahrian als Torhüter der TSG Ulm den Sprung in die Fußball-Nationalmannschaft. Jetzt ist er gestorben.

Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Wolfgang Fahrian ist tot. Der deutsche WM-Torwart von 1962 starb im Alter von 80 Jahren in der Nacht auf Mittwoch an einer Lungenentzündung. Das teilten seine Ex-Klubs Fortuna Düsseldorf und Fortuna Köln mit. Die Düsseldorfer beriefen sich dabei auf die Familie.

Die längste Zeit seiner Karriere spielte Fahrian in den 1970er-Jahren für Fortuna Köln. Zuvor war er ab Anfang der 1960er-Jahre auch für die TSG Ulm – den Vorläuferverein des SSV Ulm –, Hertha BSC, den TSV München 1860 und Fortuna Düsseldorf aktiv. Zu Beginn seiner Karriere war er auch Stammkeeper der Nationalelf.

WM 1962 in Chile: Unter Bundestrainer Sepp Herberger darf Torwart Wolfgang Fahrian in allen vier Partien der Nationalmannschaft den deutschen Kasten hüten. Im Viertelfinale scheidet das DFB-Team aus. Weltmeister wird Brasilien mit einem 4:1 gegen Italien. Foto: dpa (Archivbild)

Das Fußballspielen lernte Fahrian bei der TuS Klingenstein, einem Ortsteil von Blaustein. Dann führte sein Weg zur TSG Ulm 1846. Bei den Spatzen durchlief er die verschiedenen Altersklassen der Jugendabteilung. Als A-Jugendlicher gewann er – noch als Verteidiger – zweimal die württembergische Meisterschaft. Erst als 18-Jähriger wurde er zum Torwart. Als 19-Jähriger gab er in der damaligen Oberliga Süd sein Debüt bei den Ulmer Profis. Zwischen 1960 und 1964 stand er in 86 Partien zwischen den Pfosten der TSG.

Fahrian schafft als Ulmer den Sprung in den WM-Kader

Als Ulmer schaffte er auch den Sprung in den WM-Kader. Vor der WM 1962 schien der Stammplatz für Hans Tilkowski in Stein gemeißelt zu sein – zumindest für Tilkowski selbst. Als Bundestrainer Sepp Herberger den 29-Jährigen durch den damals 20 Jahre alten Fahrian ersetzt, brennen bei Tilkowski die Sicherungen durch: Während der WM in Chile zerlegt er ein Hotelzimmer. Fahrian machte für die Nationalmannschaft insgesamt zehn Spiele.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Fahrian als Spielervermittler. Nach einem Herzinfarkt 2009 zog sich Fahrian indes weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Nun erlag er den Folgen einer Lungenentzündung. (dpa/AZ)