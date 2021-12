Ulm

vor 16 Min.

"Dusk" - ein Tanzfilm aus dem Roxy bespielt die Ulmer Sparkassen-Fassade

So bunt und akrobatisch wirkt der Film "Dusk", der mitten in der Neuen Mitte von Ulm jetzt zu erleben ist.

Plus Zwischen Sonnenuntergang und Aquariumtauchgang: Der Tanzfilm "Dusk" aus dem Ulmer Roxy läuft bis zum 16. Dezember an jedem Abend - mitten in der Stadt.

Von Dagmar Hub

Ein Passant stolperte fast vor Überraschung, als um 17 Uhr direkt unter dem Vordach der Sparkasse in der Ulmer Neuen Mitte ein fantastisch-fantasievoller Film zu laufen begann: Anfangs wie auf einem Sonnenuntergang, später nahezu wie von oben in ein Aquarium geschaut, bewegen sich die beiden Akteure des Tanzfilms "Dusk", Einav Kringel und Giordan Cruz auf einer Fläche über den Köpfen der Passanten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen