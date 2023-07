Ulm

vor 18 Min.

"Dynamic": So kommt Bewegung in die Kunst

Jean Tinguelys "Attila" von 1963 ist ein Paradebeispiel bewegter Kunst. Per Knopfdruck können Ausstellungsbesucher in der Kunsthalle Weishaupt das Pferd in Bewegung versetzen.

Plus Das Werk muss sich nicht wirklich bewegen, um dynamisch zu wirken. Die neue Ausstellung in der Kunsthalle Weishaupt erforscht die vielen Wege, wie Künstler Bewegung schaffen.

Von Franziska Wolfinger

Als überaus großzügiger Gastgeber überlässt die Kunsthalle Weishaupt ihren ersten Stock dem Museum Ulm und der Triennale Ulmer Kunst. In den Räumen darüber beginnt dieses Wochenende jedoch auch eine eigene Ausstellung, bei der nicht nur der Betrachter in Bewegung kommt. Es wird dynamisch – so auch der Titel der Schau: "Dynamic".

Es sollte eine Ausstellung werden, die gänzlich konträr zum Thema der letzten Schau ist, die den Titel "Reine Formsache" trug. Auf die konkrete Kunst folgt nun als bewegte Kunst, wobei sich die Macherinnen der Schau, Kunsthallenleiterin Kathrin Weishaupt-Theopold und Luisa Schneider, dem Thema in fünf Kategorien annähern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen