E-Bike aus Keller gestohlen: So findet ein 41-Jähriger sein Rad wieder

Aus einem Keller wird ein E-Bike gestohlen, das eigentlich mit einem Ständer abgeschlossen war. Der Besitzer kann es anschließend orten.

Man sollte meinen, wenn man sein Fahrrad mit einem entsprechenden Ständer abschließt, wäre es gesichert. Pustekuchen. In Ulm wurde ein so abgestelltes E-Bike kürzlich gestohlen. Dank des Einsatzes von geeigneter Technik hat der Besitzer sein Rad aber wieder zurück.

Wie die Polizei mitteilt, stand das E-Bike zunächst in einem Kellerraum in der Warndtstraße. Dort war es mit dem Vorderrad an einen Ständer geschlossen. Zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr entwendete dann aber ein bislang Unbekannter das Rad. Das Vorderrad samt Schloss blieb im Kellerraum zurück.

Der 41-jährige Eigentümer hatte an dem Rad aber einen Tracker angebracht und konnte es so in einem Gebäude in der Olgastraße orten. Die Polizei stellte das E-Bike dort sicher und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)