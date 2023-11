E-Biker erleidet schwere Verletzungen bei Unfall in Ulm-Einsingen

Ein Autofahrer übersah einen E-Biker in Ulm-Einsingen und nahm ihm die Vorfahrt. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein E-Biker hat am Montag schwere Verletzungen bei einem Unfall in Ulm-Einsingen erlitten. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 46-jähriger Autofahrer kurz vor 17.15 Uhr mit seinem Skoda in der Rötelbachstraße. An der Kreuzung zur Lachaustraße bog er nach links ab. Dabei übersah er den 36-jährigen E-Biker, der Vorfahrt hatte.

Das Auto erfasste den E-Biker in Ulm-Einsingen frontal

Das Auto erfasste den Radler frontal. Bei dem Unfall erlitt der Radler schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden am Skoda schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Der Schaden am E-Bike lässt sich derzeit nicht abschätzen. (AZ)