E-Mobilität: Neuer Schnellladepark in Ulm ist jetzt offiziell in Betrieb

Eine Leberkässemmel, und das Elektroauto ist geladen: Bei der Bäckerei Staib an der A8-Ausfahrt Ulm-Nord gibt es jetzt sechs Schnellladepunkte.

Sechs Schnellladepunkte stehen an der Autobahnausfahrt Ulm-Nord auf dem Gelände der Großbäckerei Staib. Oberbürgermeister Gunter Czisch, SWU-Chef Klaus Eder und der Bäckerei-Geschäftsführer Marcus Staib haben den Schnellladepark nun offiziell in Betrieb genommen.

An der Autobahnausfahrt Ulm-Nord können E-Autos aufgeladen werden

Jede der E-Ladestationen kann bis zu 300 Kilowatt Strom pro Stunde abgeben, was dem monatlichen Stromverbrauch eines vierköpfigen Haushalts entspricht. Diese enorme Leistung macht es mit entsprechenden Autos möglich, in einer Viertelstunde Energie für über 300 Kilometer Reichweite zu laden. Der Oberbürgermeister fasste das spontan in dem Satz "Ein Leberkäswecken, und das Auto ist geladen" zusammen.

Seit ein paar Wochen ist die Station bereits betriebsbereit, die gerade von Durchreisenden gut frequentiert wird. Klaus Eder von den Stadtwerken sieht auch diese Synergie, dass während der Ladepause die E-Auto-Insassen eine Pause machen können. Die Bäckerei bietet dazu nicht nur Backwaren, sondern ein vollwertiges Restaurant mit Terrasse und Kinderspielplatz.

Bei Staib gibt es jetzt einen Automaten mit Brot und Honig

Zwanzig Minuten Pause sind für Marcus Staib, den Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei, die ideale Zeit für eine Tasse Kaffee. Seine Bäckerei hat "sieben Tage die Woche, aber immer nur zwölf Stunden auf". Das war Staib zu wenig, und er hat neben dem Haupteingang einen Regiomat aufgestellt, ein Automat, der rund um die Uhr regionale Lebensmittel verkauft. Dort findet sich nicht nur die Brezel oder Brotchips, die aus Seelen hergestellt werden, sondern auch ein ganzer Laib Brot oder Honig, der von den Bienen auf dem Bäckereigelände stammt.

Für Czisch ist die Elektro-Schnellladestation nur ein Baustein von vielen. Für die kommenden Jahre projektiert die Stadt Ulm bereits gemeinsam mit den Stadtwerken direkt an der Nordseite der Autobahn eine Wasserstoff-Tankstelle. Da im Ulmer Donautal Brennstoffzellen-Lastwagen in Serie produziert werden, will die Stadt auch die passende Tankstelle anbieten.