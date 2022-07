Ulm

18:30 Uhr

E-Scooter in Ulm und Neu-Ulm: Wer sie nutzt und wie das Geschäft läuft

Ein E-Scooter auf dem Gehweg in der Neu-Ulmer Maximilianstraße: Die Beschwerden über solche Parkfehler haben nachgelassen.

Lokal Weniger Anbieter und weniger Ärger, dafür neue Regeln und erstaunliche Nutzerzahlen: So steht es um die E-Scooter in Ulm und Neu-Ulm – und so geht es weiter.

Von Sebastian Mayr

Die Zahl der Anbieter ist gesunken, die Zahl der Beschwerden auch. Aber gibt es wirklich weniger Probleme mit falsch abgestellten Elektrorollern? Oder sind die Bürgerinnen und Bürger inzwischen einfach bloß abgestumpft? Und wer nutzt die Gefährte überhaupt? Zahlen geben Antworten – aber nicht auf alle Fragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen