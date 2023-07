Müllvermeidung in Ulm: EBU lässt Raucher mit der Zigarettenkippe abstimmen

Müll vermeiden, Erkenntnisse gewinnen – und ein bisschen Spaß. Das erhoffen sich die Ulmer Entsorgungsbetriebe Ebu von fünf Kippster-Aschenbechern in der Stadt.

Bei der Kippen-Challenge sammelten Bürgerinnen und Bürger weggeworfene Zigarettenstummel um die Wette, das Ergebnis werten die Entsorgungsbetriebe Ulm als großen Erfolg. Nun wollen die Ebu die Meinung von Raucherinnen und Rauchern erfahren – und gleichzeitig Straßen und Wege sauberer bekommen. Dabei soll fünf sogenannte Kippster helfen.

Dabei handelt es sich um Aschenbecher mit zwei Glasröhren, in die Zigarettenstummel je nach Meinung zur Abstimmung eingeworfen werden. Die Ebu wollen damit nach eigenen Angaben auf unterhaltsame Weise auf das Problem der achtlos weggeschnippten Kippen aufmerksam machen und Rauchende animieren, die Zigaretten nicht mehr auf den Boden zu werfen. Abgesehen von den gravierenden Umweltauswirkungen verursacht das tägliche Einsammeln bei der Stadt jährlich sechsstellige Kosten, heißt es in einer Mitteilung.

Kampagne #ULMBLEIBTSAUBER der Entsorgungsbetriebe Ulm

Die im Zuge der Ebu-Kampagne #ULMBLEIBTSAUBER (www.ulmbleibtsauber.de) bei einer Spezialfirma in Eberdingen (Kreis Ludwigsburg) beschafften, orangefarbenen Kippster-Behälter schmücken beliebte Raucher-Spots der Ulmer Innenstadt und der Donauwiese seit rund einer Woche. Noch sind die Reaktionen verhalten: Kaum eine Kippe fand bisher den Weg in die Abstimmung. Wurde der Sinn der neuen Ascher noch nicht erkannt, oder sind die Fragen zu provokativ gestellt? So wird zum Beispiel vor der McDonald's-Filiale in den Sedelhöfen nach "Einweg oder Mehrweg" gefragt, auf der Donauwiese wollen die Ebu wissen, ob Mülltrennung überhaupt sinnvoll ist und in der Fußgängerzone, ob die Stadtreinigung einen guten Job macht.

In Heilbronn, Stuttgart, Heidenheim oder Neuburg an der Donau ist das Kippster-System bereits seit einiger Zeit im Einsatz. Dort wird eher unverfänglich gefragt, ob man etwa Spätzle oder Pommes bevorzuge oder den Urlaub lieber in den Bergen oder am Meer verbringe. Die Ebu erhoffen durch die Umfragen auch einen gewissen Erkenntnisgewinn. "Unser Team war sich einig, dass die Fragen auf jeden Fall einen Bezug zum Thema Abfall und Stadtsauberkeit in Ulm haben sollen", berichtet Abfallberater Thomas Dombeck. Ob diese Idee zündet, werden die folgenden Wochen und Monate zeigen. Die Fragen sollen mehrfach ausgewechselt, die Ergebnisse in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Aus Dombecks Sicht ist eines entscheidend: "Jede Kippe zählt, die nicht einfach auf den Boden geschnippt wird."

Ebu will Problem der Zigarettenkippen auf dem Boden eindämmen

Über 100 Milliarden Zigarettenkippen werden nach Erkenntnissen der WHO in Deutschland jährlich auf diese Weise "entsorgt". Das ist nicht nur ein gigantisches Müllproblem, auch die Vergiftung der Umwelt ist erheblich. Durch die vom Regen ausgewaschenen Gifte kann eine Kippe bis zu 60 Liter Trinkwasser verseuchen. Auch Kinder sind gefährdet. Nach Medikamenten sind herumliegende Zigarettenkippen die zweithäufigste Ursache von Vergiftungen im Kleinkindalter. Schon eine einzige Kippe kann für Kinder tödlich sein. (AZ)