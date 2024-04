Autofahrer übersieht Motorrad: 49-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Bei Eggingen ereignet sich ein Unfall. Ein 83-Jähriger hatte beim Abbiegen wohl einen Motorradfahrer übersehen.

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Ulm ist ein 49-Jähriger verletzt worden. Beim Abbiegen stießen ein Motorrad und Auto zusammen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 83-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit einem VW von Eggingen in Richtung Allewind. An einer Einmündung beim Sportplatz bog er von der L1244 nach links ab. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 49-jährige Biker hatte Vorrang. Trotz Einleitung einer Bremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und es kam zum Unfall.

Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Senior blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf 15.000 Euro, den an der Honda auf 5000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden. (AZ)