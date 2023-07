Ehemalige Kornmühle hat einen neuen Mieter

Neuer Mieter in der Herrenkellergasse: Künftig gibt es hier keine Biowaren mehr.

Oxfam zieht aus der Pfaufengasse in die Herrenkellergasse. Eröffnung des Ladens soll im Oktober sein. Oxfam verkauft gespendete Textilien und andere Waren. Der Erlös der gemeinnützigen GmbH geht in Projekte auf der ganzen Welt.

Oxfam in Ulm will sich vergrößern

Der erste Oxfam-Laden eröffnete 1947 in Oxford. Seither eröffneten in neun Ländern über 1200 Läden. In Deutschland gibt es derzeit etwa 55 Oxfam-Läden. Der Ulmer Laden will künftig sein Sortiment erweitern: Neben Kleidung soll ab Oktober auch Bücher, Deko und Haushaltswaren geben.

Die Kornmühle in Ulm wurde 1980 eröffnet und schloss im vergangenen Jahr nach 42 Jahren. Begründet wurde das Aus mit der Wettbewerbssituation, Kaufzurückhaltung der Kunden im Zuge des Ukraine-Krieges und der Inflation. Unklar ist noch, wer nun in Oxfam einzieht. Für die knapp 175 Quadratmeter wird online bereits ein Nachmieter gesucht. Auch Gastronomie mit Außenbewirtschaftung in der Fußgängerzone sei hier rein rechtlich möglich. (heo)