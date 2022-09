Schuss löst sich - Jäger stirbt in Waldstück bei Ehingen

In einem Waldstück zwischen Volkersheim und Unterstadion kommt es zu einem tödlichen Zwischenfall. Ein Jäger stirbt an einer Schussverletzung.

Schussverletzungen erlag ein Jäger in einem Wald bei Ehingen: Am späten Nachmittag befand sich nach Angaben der Polizei ein 52-Jähriger auf der Pirsch in einem Waldstück zwischen Volkersheim und Unterstadion. Dabei löste sich wohl ein Schuss aus seiner Jagdwaffe.

Andere Jäger fanden den toten Waidmann

Der Mann erlitt dadurch Verletzungen und starb. Jagdkameraden fanden den 52-Jährigen wenige Minuten später. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. Die Kriminalpolizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und versucht herauszufinden, warum sich der Schuss aus der Waffe löste. (AZ)