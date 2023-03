Ulm/Ehingen

Unbekannte brechen in Kindergarten in Ehingen ein

Einbrecher drangen am Wochenende in einen Kindergarten in Ehingen ein.

Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten in der Hopfenhausstraße in Ehingen eingedrungen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Im Zeitraum zwischen Freitag 14 Uhr und Sonntag 15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Hopfenhausstraße in Ehingen ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hebelten die Täter hierfür eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Terrassentür aufgehebelt und Kellerfenster aufgebrochen Außerdem wurde ein Kellerfenster aufgebrochen und der dazugehörige Raum durchwühlt. Dabei konnten die Einbrecher eine geringe Menge an Bargeld erbeuten. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in der Hopfenhausstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

