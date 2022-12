Ulm

Ein 76 Meter hoher Turm soll Ulm mit grüner Energie versorgen

76 Meter hoch soll der Wärmespeicher werden, den die Fernwärme Ulm GmbH in der Weststadt errichten will. Die Fotomontage zeigt den Blick vom Theodor-Heuss-Platz aus.

Plus Der Wärmespeicher in der Weststadt könnte wie ein neues Wahrzeichen Ulms wirken. Was der Behälter ermöglicht und welche Fragen noch offen sind.

Von Sebastian Mayr

Ulm bekommt ein neues Wahrzeichen, so zumindest formuliert es Stadtrat Winfried Walter ( CDU/UfA): Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) will auf ihrem Gelände in der Weststadt einen 76 Meter hohen Wärmespeicher errichten. Der Behälter wird unter anderem von der B10 jenseits Ikea aus zu sehen sein. Doch wie wird er gestaltet?

