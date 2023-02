Ulm

19:00 Uhr

Neuheit im Cocomo: Ein Anwalt will das Publikum zum Lachen bringen

Plus Der Ulmer Anwalt Frederik Neyheusel hat ein eigenes Kabarettprogramm geschrieben. Im Cocomo will er beweisen, dass Rechtswissenschaften auch heitere Seiten haben.

Von Franziska Wolfinger

Das Cocomo – ehemals Theatro – will sich breiter aufstellen. Neben durchgetanzten Clubnächten und DJ-Mucke soll es dort in der Ulmer Hirschstraße bald auch kulturelles Unterhaltungsprogramm geben. Den Anfang macht am 4. März ein Ulmer Anwalt, der dem Publikum beweisen will, dass die Rechtswissenschaften entgegen aller Vorurteile durchaus Potenzial für Humor bieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

