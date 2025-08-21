Ein Atelier auf Zeit: Wie sich fünf Künstlerinnen gemeinsam Raum für Kreativität schaffen

Die fünf Künstlerinnen Claudia Bengelmann, Susanne Döttinger, Annegret Polack-Papke, Renate Reiner und Manuela Schlegel hatten sich zusammengetan, um eine Woche lang gemeinsam in den Räumen der Ulmer Künstlergilde, deren Mitglied sie sind, Kunstwerke zu schaffen. Jede werkelte für sich und doch war es eine Gemeinschaftsaktion. Gemeinschaft, das mögen die fünf Frauen. Da kann man sich gegenseitig inspirieren, miteinander reden, wenn etwas nicht nach Wunsch klappt und sich gegenseitig helfen. Die Tür zu diesem Atelier auf Zeit stand dabei stets offen. Neugierige Passanten, die den Künstlerinnen ein bisschen bei der Arbeit zuschauten, kamen regelmäßig herein. Gestört hat da nur etwas die hochsommerliche Augusthitze.
Ulm
