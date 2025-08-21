Icon Menü
Ulm: Ein Atelier auf Zeit: Wie sich fünf Künstlerinnen gemeinsam Raum für Kreativität schaffen

Ulm

Ein Atelier auf Zeit: Wie sich fünf Künstlerinnen gemeinsam Raum für Kreativität schaffen

Wo sonst in den Ausstellungen der Ulmer Künstlergilde spannende Werke zu sehen sind, entstand nun neue Kunst. Fünf Frauen zeigen, dass gemeinsam vieles besser geht.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Eine Woche lang haben die Mitglieder der Ulmer Künstlergilde Claudia Bengelmann, Manuela Schlegel, Annegret Polack-Papke, Renate Reiner und Susanne Döttinger (von links) in den Räumen der Künstlergilde zusammen künstlerisch gearbeitet. Foto: Stefan Kümmritz

    Die fünf Künstlerinnen Claudia Bengelmann, Susanne Döttinger, Annegret Polack-Papke, Renate Reiner und Manuela Schlegel hatten sich zusammengetan, um eine Woche lang gemeinsam in den Räumen der Ulmer Künstlergilde, deren Mitglied sie sind, Kunstwerke zu schaffen. Jede werkelte für sich und doch war es eine Gemeinschaftsaktion. Gemeinschaft, das mögen die fünf Frauen. Da kann man sich gegenseitig inspirieren, miteinander reden, wenn etwas nicht nach Wunsch klappt und sich gegenseitig helfen. Die Tür zu diesem Atelier auf Zeit stand dabei stets offen. Neugierige Passanten, die den Künstlerinnen ein bisschen bei der Arbeit zuschauten, kamen regelmäßig herein. Gestört hat da nur etwas die hochsommerliche Augusthitze.

