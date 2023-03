Kreis Heidenheim

11.03.2023

Ein ausgebüxter Stier hält Polizei und Feuerwehr auf Trab

Eine Zeitungsbotin entdeckte in der Nacht auf Samstag einen entlaufenen Stier in Ulm.

Ungewöhnlicher Besucher in Gerstetten. In der Nacht auf Samstag wurde ein Stier in dem Ort gesichtet. Den Stier einzufangen, stellte sich für die Helfer aber als Herausforderung dar.

