Ein Ausnahmetalent gastiert mit dem WKO in Ulm

Plus Solist Emmanuel Tjeknavorian überzeugt beim Konzert des Württembergischen Kammerorchesters im Ulmer Kornhaus.

Von Dagmar Hub

Fürs Württembergische Kammerorchester ging mit seinem fünften Ulmer Konzert der Spielzeit 2021/22 eine herausfordernde und noch von der Pandemie geprägte Saison zu Ende: Noch immer sind es nicht so viele Zuschauer wie vor Corona, die ins Kornhaus kommen. Zuschauerjubel gab es beim WKO-Konzert „Politik, Paten und Poeten“ aber jede Menge – vor allem über den zum dritten Mal in Ulm zu hörenden Solisten Emmanuel Tjeknavorian und seine Interpretation von Felix Mendelssohn Bartholdys romantischem Konzert für Violine und Orchester in e-Moll.

