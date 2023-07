Ein bombastischer Abschluss der Zelt-Saison

Plus Die Krefelder Power-Metaller von Blind Guardian machen das Ulmer Zelt noch einmal richtig voll und bringen es ordentlich zum Kochen.

Hieß es vor Kurzem noch „wenige Restkarten verfügbar“, prangte seit ein paar Tagen das Label „Ausverkauft“ auf der Konzertankündigung. Rund 1200 Fans fanden den Weg in die Ulmer Friedrichsau, um mit einem Bombast-Feuerwerk von Blind Guardian einen würdigen Abschluss der diesjährigen Zelt-Saison zu feiern. Wenige Tage zuvor spielte die Band, deren jüngstes Album „The God Machine“ auf Anhieb den Sprung auf Platz zwei der Album-Charts schaffte und damit eins der erfolgreichsten Alben der Gruppe ist, noch vor gut 24.000 Menschen auf dem Rockharz Open Air, und auch auf Wacken sind sie Dauergast. 1984 in Krefeld gegründet, zählt die Band heute neben Helloween, Grave Digger und Rage zu den erfolgreichsten und einflussreichsten deutschen Power-Metal-Bands.

Doch zu Beginn kommt erst einmal - traditionell am letzten Zelt-Tag - das gesamte Zelt-Team auf und vor die Bühne und wird vom Publikum gefeiert. Gedankt wird den ehrenamtlichen Helfern, den Gastro-Mitarbeitern, Technikern und allen anderen - viele von ihnen haben in den vergangenen Wochen alles gegeben und viel Freizeit investiert, damit die Saison 2023 ein Erfolg wird.