Ein Buch aus Ulm über eine mutige Schneeflocke und die Kraft der Gemeinschaft

Plus Die Ulmerin Evelyn Anna Frenkenberger veröffentlicht ihr erstes Buch. Darin denkt sie sich geschickt hinein in die Gefühlswelt einer Schneeflocke.

In diesen Tagen wird es immer wieder schneien – da passt für jüngere Kinder ab vier Jahren das Winter-Buch "Die mutige kleine Schneeflocke", das die Ulmerin Evelyn Anna Frenkenberger auf den Markt gebracht hat. Es ist die erste Publikation der im Stadtteil Böfingen aufgewachsenen Ulmerin, die seit ihrem 12. Lebensjahr Gedichte und Märchen schreibt, und die von sich sagt, sie habe den Kopf voller Geschichten und ganz viel Fantasie. Die eigenen beiden Kinder der 54-Jährigen - denen sie auch gern Geschichten erzählte, als sie jünger waren - sind bereits im Studium. Deshalb hat die Autorin jetzt die Zeit, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Ideen und Erzählungen zu Papier zu bringen.