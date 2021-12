Ein Bus gegen die Kälte: So helfen Ehrenamtliche Obdachlosen in Ulm

Der Kältebus ist seit Anfang Dezember jeden Abend von 19 bis 23 Uhr im Ulmer Stadtgebiet unterwegs. In einer Kooperation von DRK, Caritas und Medinetz fahren ehrenamtliche Helfer zahlreiche Stellen an, um Obdachlosen in der kalten Jahreszeit Unterstützung zu geben.

Foto: Thomas Heckmann