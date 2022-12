Ulm

12:00 Uhr

Ein deutsches Requiem: Gedenkkonzert zur Ulmer Bombennacht

Die Sorge vor einer Ausweitung des Kriegsgeschehens schwebte gedanklich in vielen Köpfen der Besuchenden des Gedächtniskonzerts in Ulm.

Plus Das Gedächtniskonzert zur Bombardierung Ulms am 17. Dezember 1944 erlangt angesichts der Toten in der Ukraine eine beunruhigende Aktualität.

Von Dagmar Hub

Es ist Tradition, dass der Oratorienchor mit einem Konzert am Jahrestag der Bombardierung Ulms, am 17. Dezember, der über 700 Toten jenes Adventssonntags 1944 gedenkt. In diesem Jahr war das Brahms-Requiem in der Pauluskirche unter Leitung von Friedemann Johannes Wieland, der für den erkrankten Thomas Kammel eingesprungen war, vielleicht wegen der eisigen Kälte nicht ganz ausverkauft. Unter den Besuchern waren auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch und Vertreter des Gemeinderates.

