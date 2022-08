Ulm

19:00 Uhr

Ein fitter Rock-Opa begeistert Ulm: Rose Tattoo und der Unverwüstliche

Lokal Angry Anderson präsentiert sich mit seiner Band Rose Tattoo im Ulmer Roxy als freundlicher und ziemlich fitter Rock-'n'-Roll-Überlebender, der eine Menge Spaß an seinem Job hat.

Von Ronald Hinzpeter

Zwei Jahre Wartezeit können ganz schön lang sein, vor allem, wenn der Typ, auf den sie alle warten, schon hoch in den Siebzigern steht und nicht gerade für einen soliden Lebenswandel bekannt ist. Doch dann steht er da auf der Bühne des Roxy, Gary Angry Anderson, der letzte aus der Ur-Formation von Rose Tattoo, und präsentiert sich als freundlicher, ziemlich munterer und sichtlich gelassener Rock-Opa. Jede Minute warten hat sich gelohnt, denn der kleine, kompakte Kerl rockt und rollt mit seinen aktuellen Musikern so grob wie druckvoll, so rau wie lebendig. Der Mann ist mit Sicherheit nicht zu alt für Rock 'n' Roll.

