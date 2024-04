Ein Frühlingsfest steigt auf dem südlichen Münsterplatz in Ulm

Bereits zum zweiten Mal wird in diesem Jahr rund um den verkaufsoffenen Sonntag ein „Ulmer Frühlingsfest“ stattfinden.

Der „Mini-Rummel“ auf dem südlichen Münsterplatz beginnt am Freitag, 26. April und geht bis zum Montag, 29. April. Mit dabei sind beispielsweise ein Kinderkarussell, Glücksrad, Pfeil- und Büchsenwerfen sowie ein Pressluftflieger für Kinder und Erwachsene.

Auch kommen alle Gäste mit einem süßen Zahn oder herzhaften Gelüsten auf ihre Kosten. Es werden unter anderem Burger von den Illerbuben angeboten. Das Frühlingsfest ist am Freitag und Montag von 12 bis 20 Uhr, am Samstag und verkaufsoffenen Sonntag, 28. April, von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Frühlingfest in Ulm

„Attraktionen für Kinder und Familien in der Ulmer Innenstadt liegen uns am Herzen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit der VMV GmbH, die im Sommer mit der Organisation des Volksfests für die Stadt betraut ist, einen kleinen Rummel in der City anbieten können“, so Citymanagerin Sandra Walter. (AZ)