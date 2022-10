Ulm

vor 49 Min.

Ein goldener Herbsttag lockt am Sonntag nach Ulm

Der verkaufsoffene Sonntag lockte nicht nur wegen der geöffneten Geschäfte nach Ulm. Insbesondere der Herbstmarkt auf dem Münsterplatz sowie der Antik-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt zogen die Massen an.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Ulmer Marktsonntag plus Herbst- und Antikmarkt – in der Ulmer Innenstadt war am Wochenende einiges los.

Alte Bauernschränke, edles Meissener Porzellan oder gebrauchte Puzzle. Der Antik- und Trödelmarkt rund um das Ulmer Münster hatte für jeden Geschmack – und Geldbeutel – etwas zu bieten. Ein Leierkastenspieler am südlichen Münsterplatz. Foto: Oliver Helmstädter Wer eher auf neue Dinge steht, der war am Sonntag in der Ulmer Innenstadt besser bedient: Die Geschäfte hatten offen. Aber auch auf dem Münsterplatz herrschte Gedränge, wie immer mit langen Warteschlangen vor dem Baumkuchenstand. Der Ulmer Herbstmarkt ist eine Institution. In den Fußgängerzonen erfreuten märchenhafte Prinzessinnen und Stelzenläufer die Passanten. Auch die Jugendfeuerwehr Ulm war an verschiedenen Plätzen vertreten. Auf der Showbühne auf dem Münsterplatz zeigte sich der Turngau Ulm mit zahlreichen Turn- und Tanzgruppen. Auf dem Antik-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt ließen sich kleine und große Schätze finden. Foto: Oliver Helmstädter



Themen folgen