Ulm

18:39 Uhr

Ein heißer Sommer im Roxy steht bevor

Plus Haufenweise neue Ideen und Moves: Das Roxy startet kraftvoll und optimistisch in diesen Sommer. Neue Reihen und Festivals schärfen das soziokulturelle Profil.

Von Florian L. Arnold

Nach Jahren, in denen das Roxy wegen der Corona-Vorschriften nur mit angezogener Bremse Programm machen konnte, will man es jetzt wissen. Roxy-Leiter Christian Grupp und sein Team präsentierten bei der Pressekonferenz sichtlich stolz die Planungen für dieses Jahr. Und Pressesprecher Henning Reinholz betonte: "Allein schon in den kommenden zwei Monaten haben wir eine große Ballung von interessanten Terminen.."

Dass man nun mit Volldampf loslegen kann, zeigt auch, wie diszipliniert das Soziokulturzentrum die Corona-Altlasten abgearbeitet, aber auch Sondertöpfe wie etwa den "Neustart:Kultur" genutzt hat. Dessen unmittelbarste Wirkung ist das "Labor", vorzugsweise Ort für Tanzveranstaltungen. Zwar gebe es im Haus noch genug zu tun – Stichwort Nachhaltigkeit, Dämmung, Barrierefreiheit –, aber ein guter Anfang sei gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

