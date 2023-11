Ein Hubschrauber steht jetzt dauerhaft vor dem Ulmer Bundeswehrkrankenhaus

Plus Ein ausrangiertes Fluggerät vom Typ "Bell UH-1D " steht jetzt auf einem Betonsockel. Für die einen nur ein Mehrzweckhubschrauber, für andere "ihre Mathilde".

Für manche Menschen ist es nur ein alter Hubschrauber, der am Mittwochvormittag mit einem Tieflader am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (BwK) angeliefert wurde. Doch Notärzte und Rettungsdienstmitarbeiter haben „ihre Mathilde“ als Ausstellungsstück bekommen.

So stand auch Jochen Lührs, der früher selbst mit der "Bell UH-1D "zu Notfalleinsätzen in der Region geflogen ist, mit glänzenden Augen neben dem Tieflader, der den liebevoll „Mathilde“ genannten Hubschrauber gebracht hatte.