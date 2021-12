Ein Kammerorchester bringt das Kornhaus in Ulm zum Jubeln

Plus Das Württembergische Kammerorchester (WKO) holt ein wegen Lockdowns abgesagtes Konzert nach. Der Saal durfte nur zur Hälfte belegt werden. Dennoch war das Publikum beistert.

Trotz der reduzierten Zuschauermenge konzertierten die Musiker aber vor jenem enthusiastischen Publikum, das der WKO-Intendant Rainer Neumann so lobte. Solistin des Abends war die Grazer Mezzosopranistin Sophie Rennert, die eine Expertin in der Interpretation Alter Musik ist.