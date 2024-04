Ulm

vor 16 Min.

Ein Kulturort dreht auf: Im Sommer hat das Aegis Café viel vor

Plus Das Aegis Café will ein Dreh- und Angelpunkt der freien Kulturszene werden und bietet ein riesiges Sommerprogramm mit Konzerten, Lesungen und Mitmachformaten.

Von Florian L. Arnold

Wie steht es eigentlich um die freie Kulturszene in Ulm? Da ist einiges in Bewegung. Etablierte Akteure treten kürzer, finden sich neu (wie zum Beispiel in der Griesbadgalerie oder der Stiege) oder müssen sich auf Änderungen gefasst machen (Gleis44 etwa). Ein Kulturort im Stadtkern dreht nun richtig auf: das Aegis Café, bis vor Kurzem noch als "Kokoschinski" bekannt.

Volles Programm: 80 Veranstaltungen von April bis Juni

Betrieben wird es von den Machern der Aegis-Buchhandlungen, Rasmus Schöll und Franziska Pentz. Im ambitionierten Programm für April bis Juli zählt man an die 80 Programmpunkte. Und fragt sich: Wie machen die das? Mit Engagement, sicherlich. Aber auch mit Kooperationen, Freude an Improvisation, und indem der Literatursalon Donau und die Teams zweier Buchhandlungen sowie des Cafés eng zusammenarbeiten. "Das kriegen wir nur zusammen hin", erklärt Schöll. Für einen Ort wie das Aegis-Café sei es "wichtig, sich immer weiter zu entwickeln und eine Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten zu haben". Nicht ohne Stolz fügt er hinzu: man werde in diesem Jahr 200 Veranstaltungen anbieten – in den Bereichen Literatur, Musik, Begegnung und Theater (2023 waren es knapp 170). Auch für Kinder und Jugendliche ist etliches geboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen