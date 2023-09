Ein Markt soll am Samstag Ulmer Gassen beleben - kostenloser Nahverkehr inklusive

Am Samstag, 16. September, ist nicht nur in der Dreikönig-, Herrenkeller-, Pfauen- sowie Platzgasse einiges geboten.

Rund um die Dreikönig-, Herrenkeller-, Pfauen- und Platzgasse kann man sich am kommenden Samstag beim Bummeln von Outdoor-Warenpräsentationen der Fach- und Einzelhandelsgeschäfte informieren. Der Clou: Am Samstag können im Stadtgebiet Ulm/ Neu-Ulm alle Busse und Straßenbahnen kostenfrei und ohne Ticket genutzt werden. Diese Regelung gilt in den DING-Tarifwaben 10 und 20 bis zum Betriebsschluss in der Nacht auf den Sonntag.

Für Unterhaltung sorgen ein Stanzl-Sänger und ein Fotobus. „Wir laden Jung und Alt am Samstag herzlich ein, unsere gemütlichen Gässchen zu besuchen. Durch die City schlendern, die Zeit genießen und an jeder Ecke etwas Neues entdecken – das macht an solchen Tagen besonders viel Spaß“, so Sandra Walter, Citymanagerin in Ulm.

"Green Parking Day" und der Aktionstag "Ulm bewegt sich"

Das ist nicht die einzige Aktion am Samstag in der Ulmer Innenstadt: zeitgleich findet neben der Kulturnacht der "Green Parking Day" und der Aktionstag "Ulm bewegt sich" statt, die den Gästen zusätzlich ein buntes Programm bieten. Am "Green Parking Day" werden wieder 30 Parkplätze rund um den Robert-Scholl-Platz umgewidmet und für lebens- und liebenswerte Aktionen und Angebote genutzt.

E-QuartiersHubs für Ulm

Am Samstag wird außerdem um 10.30 Uhr der E-QuartiersHubs (eQHub) im Parkhaus Salzstadel offiziell eröffnet. Quartiershubs sind spezielle Parkhäuser und Quartiere, die für E-Autos passende Ladesäulen bieten. Sie machen von dort den Umstieg auf Bike und Car-Sharing-Dienste leichter und sollen dabei helfen, in Wohnquartieren die parkenden Autos von der Straße ins Parkhaus zu bringen. In Ulm werden die Parkgaragen am Salzstadel und im Fischerviertel zu einem EQuartiershub ausgebaut. (AZ)

Lesen Sie dazu auch