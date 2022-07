Ulm

Der Ulmer Reinhart Köhler ist ein Poet mit Kamera statt Stift und Papier

Lokal Künstler Reinhart Köhler macht sich in seiner aktuellen Fotoausstellung in der Galerie Kunstpool auf die Suche nach verlorener Zeit - zumindest legt der Titel das nahe.

Von Stefan Kümmritz

Der Ulmer Reinhard Köhler ist weithin als bildender Künstler, Musiker und Macher in diversen Kulturbereichen bekannt. Eine seiner eher seltenen Fotoausstellungen ist derzeit noch bis 13. August in der Ulmer Galerie Kunstpool am Ehinger Tor unter dem Titel "Suche verlorene Zeit" zu sehen. Reinhard Köhler selbst sagt: "Ich betrachte meine bildnerische Arbeit als eine poetische." Und so möchte der Künstler auch seine Ausstellung verstanden wissen, die den Untertitel "Poetische Fotografie" tragen könnte.

