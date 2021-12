Ulm

06:15 Uhr

Ein Provokateur erzählt von seiner Kunst: Gottfried Helnwein zu Gast in Ulm

Plus Gottfried Helnwein spricht in seiner Schau im Kunstverein Ulm über die "Machtmaschine Amerika", düstere Kindheitsmomente und kompromisslose Kunst.

Von Stefan Kümmritz

Der österreichische Künstler Gottfried Helnwein gehört zu den Großen, den Umstrittenen, aber auch den Gefeierten seiner Zunft. Dem Ulmer Kunstverein ist es gelungen, momentan eine Ausstellung mit Bildern des gebürtigen Wieners, der eine Zeit lang in Deutschland zu Hause war und nun abwechselnd in Irland und in Los Angeles lebt, in seinem Ausstellungsraum zu präsentieren. Und - mit etwas Verspätung - kam der 73-Jährige am Sonntag selbst nach Ulm, um vor seinen Bildern der Kunsthistorikerin Sabine Heilig sowie der recht großen Besucherschar für Fragen zur Verfügung zu stehen.

