Ein Restaurant und spezielle Wohnungen entstehen in der Ulmer Wilhelmsburg

Plus Ulm schafft das Kunststück, mit einem Bauwerk zum zweiten Mal in einem Förderprogramm Millionen einzuheimsen. Jetzt ist die Stadt unter Zugzwang.

So richtig gerechnet hatte wohl niemand in der Stadtverwaltung damit, als sich Ulm zum zweiten Mal beim Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus 2020" bewarb. 4,78 Millionen Euro aus Bundesmitteln gab es, eine ähnliche Summe wie ein paar Jahre zuvor. Jetzt wurden im Bauausschuss der Stadt Ulm die Pläne für die Verwendung der zweiten Millionenspritze serviert.