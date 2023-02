Ein Schlagzeuger lädt zum Geburtstagskonzert

Plus Mit seiner Formation Common Ground und dem Publikum im ausverkauften Stadthaus feierte der in Ulm lebende Schlagzeuger Bill Elgart seinen 80. Geburtstag.

Der 80. Geburtstag des großen US-amerikanischen Schlagzeugers Bill Elgart wurde noch im vergangenen Jahr gefeiert. Zur Geburtstags-Session lud der Verein für moderne Musik Ulm/ Neu-Ulm – aus persönlichen Gründen des Jazzmusikers – erst jetzt. Eine Geburtstagstorte gab es für Bill Elgart trotzdem. Der große Saal des Stadthauses war ausverkauft, die Jazzfans lauschten dem Altmeister hingerissen.