Ein Stückchen Ulm bei der Expo in Osaka

Die Expo 2025 findet bis 13. Oktober in der japanischen Millionenstadt Osaka statt. Auch Deutschland ist mit einem Pavillon vertreten, in dem es um Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, um Architektur, Kultur und mehr geht. Die Macher des Deutschen Pavillons wollen dabei „mit einem außergewöhnlichen Kulturprogramm mit dem Titel ‚Culture Connect‘“ begeistern. Sie versprichen ein authentisches Erlebnis, das die deutsche Kultur auf charmante und unterhaltsame Weise zum Leben erwecke.

Präsentiert werde das Kulturprogramm von den „Culture Friends“, also bekannten Vertretern der deutschen Kulturlandschaft da: Ludwig van Beethoven, Rotkäppchen, Fußballer Makato Hasebe und Albert Einstein. In der Warteschlange vor dem Pavillon können Interessierte über eine App mit den Culture Friends interagieren, etwas über deren Herkunft erfahren und was sie auszeichnet.

Einstein-Avatar wirbt für das Museum „Die Einsteins“

Culture Friend Einstein berichtet da unter anderem, dass er in Ulm geboren und in München aufgewachsen sei. Und am Schluss seiner Biografie gibt er sogar einen Hinweis auf jenes Museum in Ulm, das über die Geschichte seiner Familie berichtet: „Die Einsteins“.

Bei dem Museum freut man sich über die internationale Aufmerksamkeit. Jede Woche zähle die App rund 30.000 Zugriffe. Das ergebe rund 780.000 Kontakte während der 26 Wochen, in der die Expo in Osaka für den Besucherverkehr geöffnet ist. In einer Pressemitteilung des Museums heißt es: „Über diese App ist Ulm Teil der Weltausstellung – und mit ihm das Museum ‚Die Einsteins‘“.

Chatten kann man mit den Culture Friends im Übrigen auch ohne die App, und zwar über die Website expo2025germany-cultureconnect.de. (AZ)