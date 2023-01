Ulm

06:00 Uhr

Ein Ulmer brachte der Welt den Marzipan-Genuss nahe

Plus Ein Ulmer steht am Anfang eines der weltweit bekanntesten Marzipan produzierenden Unternehmen: Johann Georg Niederegger.

Von Dagmar Hub

Zum neuen Jahr stehen Glücksbringer aus Marzipan in den Süßwaren-Regalen, und im doppelten Wortsinn sind die süßen Schweinchen, Glückspilze oder Hufeisen in aller Munde – zumindest in den Mündern derjenigen, die Marzipan mögen. Erfunden hat das Marzipan kein Ulmer – es stammt Kunsthistorikern zufolge aus dem Orient. Aber ein Ulmer steht am Anfang eines der weltweit bekanntesten Marzipan produzierenden Unternehmen: Johann Georg Niederegger, nach dem der Lübecker Marzipan-Produzent Niederegger benannt ist, war Ulmer.

