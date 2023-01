Ulm

vor 17 Min.

Ein Ulmer hat die Lakritze erfunden – und steht mit seinem Namen dafür Pate

Die Familie Bär im Jahr 1905 in der Konditorei in der Ulmer Sterngasse. Der Fabrikant Karl Bär erfand die Lakritze, die seinetwegen auch als "Bärendreck" bekannt ist.

Plus Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: Wenige Süßigkeiten polarisieren so sehr wie die Lakritze, deren Geschichte in Ulm beginnt.

Von Dagmar Hub

"Bärendreck" ist ein umgangssprachliches Wort für Lakritze - für eine Süßigkeit, deren Geschmacksrichtung man entweder besonders lecker findet oder verabscheut. Auch wenn die schwarze Farbe des Süßholzwurzelextraktes eigens verstärkt wird, um den Bärendreck so richtig dunkel zu machen – dreckig ist er natürlich nicht. Das in Süddeutschland verwendete Wort "Bärendreck" geht auf einen Ulmer zurück: Karl Bär erfand die Lakritze. Auch wenn das Synonym "Bärendreck" vielleicht erst in Nürnberg, gesprochen als fränkisches "Bärendregg", erstmals verwendet wurde.

