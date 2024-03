Ulm

vor 34 Min.

Ein Wiener Liedermacher wird in Ulm neu entdeckt

Plus Der Ulmer Theatermacher Wolfgang Schukraft widmet dem Wiener Liedermacher Hermann Leopoldi einen Abend der zeigt, dass Leopoli zu unrecht in Vergessenheit geraten war.

Von Florian L. Arnold

Als Wolfgang Schukraft vor zehn Jahren seine 1984 ins Leben gerufene "Theaterei Herrlingen" in die Hände von Edith Erhardt abgab, wollte er sich ganz aus dem Theaterleben zurückziehen. Nicht etwa, weil der erfüllte Theatermann plötzlich nicht mehr wollte, sondern weil Jahrzehnte des selbstständigen Theatermachens ihren Tribut forderten. Aber lange blieb Schukraft nicht in diesem selbstbestimmten Ruhestand: Seit einigen Jahren erfreut seine "Wundertüte" im Kunstverein Ulm als echtes Zimmertheater die Herzen alter und neuer Schukraft-Fans, die sich nun ganz besonders freuen dürfen - und zwar über den Erzählabend "Ich bin ein unverbesserlicher Optimist".

Der Theatermann, der immer auch mit Leib und Seele Schauspieler war, tritt mit dem kurzweiligen Abend über Hermann Leopoldi wieder auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Hermann Leopoldi, Liedermacher, Kabarettist, Satiriker, wurde 1888 als Herrsch Kohn in Wien geboren. Er übernahm den Künstlernamen seines Vaters – Leopoldi – und wurde in den 1920ern rasch zum Liebling (nicht nur) der Wiener mit seinen geistreichen Couplets und Liedern. "Ein Klavierhumorist ist ein Mensch", erklärt Schukraft, "der blindlings mit dem Gesicht zum Publikum Lieder aus eigener Feder singt". Nach Leopoldis Tod 1959 in Wien geriet er rasch in Vergessenheit, wurde oftmals in unfairer Weise als "wienertümelnd" und veraltet abgestempelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen