Ein Wochenende voller Feuerwehrfeste steht an: Was im Raum Ulm geboten ist

Knapp 50 Feuerwehren aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis laden am 9. und 10. September zu sich ein, das Programm ist vielfältig. Ein Überblick.

Der Kreisfeuerwehrverband Alb-Donau feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum, dazu gehört auch ein Aktionstag der Feuerwehren. Knapp 50 Wehren aus der Stadt Ulm und dem Alb-Donau-Kreis laden am Wochenende zu sich ein, ein vielfältiges Programm ist geboten.

Von Amstetten im Norden über Ulm bis Balzheim im Süden, von Obermarchtal im Westen bis Rammingen im Osten ziehen sich die Veranstaltungsorte. Meistens wird der Samstag für die Vorführungen und Feste genutzt. In Blaubeuren gibt es am Sonntag einen Tag der offenen Tür, mit dem die Freiwillige Feuerwehr gleichzeitig auch ihr 175-jähriges Bestehen feiert.

Feuerwehren in Ulm und im Alb-Donau-Kreis feiern

In Ulm lädt nicht nur die Feuerwehr Wiblingen an beiden Tagen ein, am M25 am Ulmer Münsterplatz ist eine der größten Aktionen geplant. Neben der Ausstellung "50 Jahre Rettungsspreizer" im Erlebnisraum wird vor dem Gebäude ein Container über den Bevölkerungsschutz informieren, die Rettungshundestaffel zeigt Ausschnitte aus ihrer Arbeit, der Spielmannszug Lehr spielt auf und die Notfallseelsorge spricht über ihr Unterstützungsangebot für Betroffene und Angehörige von Unglücken.

In Munderkingen wird eine Wasserrettungsübung stattfinden und in Asselfingen eine große Fahrzeugausstellung. Auch die Feuerwehr Langenau veranstaltet am Sonntag einen Tag der offenen Tür. Gleich acht Feuerwehren der umliegenden Ortschaften üben am Samstagnachmittag gemeinsam in Neenstetten.

50 Jahre Kreisfeuerwehrverband: vielfältiges Programm zum Jubiläum

Ein Oldtimertreffen unter dem Motto "Feuerwehr früher und heute" findet am Samstag inklusive einer Schauübung auf dem Laichingen Flugplatz statt und im benachbarten Westerheim gibt es am gleichen Abend eine Floriansmesse.

Auch in Illerkirchberg kann man seine Geschicklichkeit an einem Rettungsspreizer üben und in der Erbacher Innenstadt wird das Retten aus Höhen und Tiefen gezeigt. Beimerstetten kann ein neues Feuerwehrfahrzeug in Dienst stellen und in Schnürpflingen gibt es einen ganzen Blaulichttag unter Beteiligung von Polizei, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk.

Im Kreisfeuerwehrverband sind 56 Feuerwehren mit 140 Abteilungen und fast 5000 Feuerwehrleuten organisiert. Der Verband kümmert sich um die Brandschutzaufklärung genauso wie um die landesweite Gremienarbeit. Gegründet wurde er nach der Kreisreform 1973 und hat die davor selbstständigen Verbände Ulm, Ehingen und einige Feuerwehren aus dem ehemaligen Kreis Münsingen vereint. Seit 2018 wird der Verband von dem Beimerstetter Armin Eberhardt geführt. Das komplette Programm des Aktionswochenendes ist auf der Internetseite kfv-alb-donau-ulm.de zu finden.