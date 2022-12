Einbrecher dringen in Ulmer Gaststätte ein

In der Salzstadelgasse hatte eine Gaststätte inmitten der Nacht ungebetene Gäste.

Am Sonntag drang ein Unbekannter in eine Ulmer Gaststätte ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen Mitternacht und 14 Uhr in der Salzstadelgasse. Ein Unbekannter hebelte nach Polizeiangaben eine Tür auf. In einem Büro fand der Einbrecher Geld, eine Summe in unbekannter Höhe nahm er mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. (AZ)