Einbrecher nutzen Urlaubszeit: Haus in Ulm-Böfingen komplett durchwühlt

Die Bewohner müssen einen gewaltigen Schreck bekommen haben, als sie aus dem Urlaub zurück kamen: Sämtliche Räume in dem Haus in Ulm-Böfingen waren durchwühlt.

In Ulm-Böfingen ist die vergangenen Tage in ein Haus im Heinz-Feuchter-Weg eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Bewohner müssen sich erst einen Überblick verschaffen.

Der Einbruch in das Haus wurde am Donnerstag gegen 9.30 Uhr entdeckt und am selben Tag noch der Polizei gemeldet. Offenbar waren Unbekannte in den Tagen zuvor durch ein Fenster in das Wohnhaus eingedrungen. Mit einem Stein hatten sie die Scheibe eingeworden.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)