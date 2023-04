Einbrecher stehlen mehrere Laptops aus Schule am Kornhausplatz in Ulm

Wie der Einbrecher in die Ulmer Schule kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In eine Schule am Kornhausplatz in Ulm ist eingebrochen worden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mehrere Laptops gestohlen. Die Tat soll sich am Dienstag oder Mittwoch zwischen 22 und kurz nach 6 Uhr ereignet haben. Wie der Einbrecher in das Gebäude kam, muss die Polizei noch ermitteln. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon: 0731/188-3312) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)