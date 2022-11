Einbrecher stehlen Tresor aus Gastro-Betrieb in Ulmer Innenstadt

Der Tresor war im Keller an einer Wand befestigt. Die Einbrecher nahmen ihn mit und flüchteten. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise.

Einen Tresor haben Einbrecher von Sonntag auf Montag in Ulm gestohlen. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Nun ermittelt die Polizei.

Demnach soll sich der Einbruch in den Nachtstunden ereignet haben. Die Einbrecher gelangten laut Polizei "auf unbekannte Weise" in die Kellerräume des Gastronomiebetriebes in der Karpfengasse. In einem Raum befand sich dort ein Tresor, der an einer Wand befestigt war. Den Einbrechern gelang es diesen abzumontieren und mitzunehmen.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3312 entgegen genommen. (AZ)