Einbrecher stehlen Urne und zwei meterhohe Bronzekreuze in Ulm

Auf einem Firmengelände stehlen Diebe unter anderem eine Urne. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Auf Bronzekreuze und eine Urne hatten es Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag in Ulm abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, waren Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in der Prittwitzstraße unterwegs. Um in den Innenhof eines Betriebes zu gelangen, beschädigten die Einbrecher einen Zaun. So gelangten sie auf das Firmengelände.

Auf der Suche nach Brauchbarem stießen die Diebe auf Sakralien. Zwei rund ein Meter hohe Bronzekreuze und eine Urne nahmen die Täter mit. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern. Folgende Fragen beschäfitgen die Ermittler:

Wer hat in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofes in der Stuttgarter Straße / Prittwitzstraße gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 bei der Polizei zu melden. (AZ)