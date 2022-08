Einbrecher steigen durch Küchenfenster ein und durchwühlen Wohnung

Unbekannte sind in eine Wohnung in Ulm eingestiegen. Was gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte Räume in Ulm durchwühlt. Die Polizei ermittelt. Noch ist unklar, was genau gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist.

Zwischen Dienstag und Sonntag, 16 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang in eine Wohnung in der Straße Frauensteige. Über ein gekipptes Fenster in der Küche drangen die Täter ein. Sie suchten und wühlten in allen Räumen nach Brauchbarem. Dann flüchteten sie. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die weiteren Überprüfungen der Polizei (Telefonnummer 0731/1880) sollen nun auch klären, was genau gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist.

Die Polizei rät davon ab, bei gekippten Fenstern die Wohnung oder das Haus zu verlassen. So fühlten sich Einbrecher nahezu eingeladen und hätten leichtes Spiel. (AZ)