Einbruch beim Ulmer Donaustadion - Fanartikel des SSV gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte beim SSV Ulm Fußball ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte im Fanshop des SSV Ulm Fußball ein. Irgendwann zwischen 18.30 Uhr und 8 Uhr überwanden Unbekannte nach Angaben der Polizei den Zaun am Donaustadion und gelangten so auf das Gelände in der Stadionstraße.

Fanartikel des SSV Ulm gestohlen

Die Unbekannten hebelten sie ein Fenster an einem Gebäude auf und durchsuchten ein Büro. Die Täter fanden wohl einen Laptop, Fanartikel und Bargeld. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten Unerkannt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die werden nun ausgewertet. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Ulm-Mitte unter Tel. 0731/188-3312 entgegen. (AZ)