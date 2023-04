Einbruch in Büro in Ulmer Stadionstraße: Geld und Elektrogeräte gestohlen

In ein Gebäude in der Stadionstraße in Ulm wird eingebrochen. Der Täter macht Beute, gibt sich damit aber wohl erst nicht zufrieden.

Ein Einbrecher hat am Wochenende in Ulm sein Unwesen getrieben. In ein Gebäude in der Stadionstraße wurde eingebrochen. Unter anderem wurde Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Montag, 9.20 Uhr, in der Stadionstraße unterwegs. Dort hebelte er ein Fenster auf. In einem Büro fand der Täter Bargeld und Elektrogeräte. Beides nahm er mit. Doch damit zeigte sich der Unbekannte nicht zufrieden. Denn er versuchte noch an drei weiteren Türen ins Gebäude zu gelangen. Die Türen hielten stand, und der Einbrecher flüchtete. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei aus Ulm (Telefon: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. (AZ)