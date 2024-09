Einbruch in Firma im Ulmer Norden

Von Mittwoch auf Donnerstag drang ein Einbrecher in eine Ulmer Firma ein. In den Nachtstunden hebelte der unbekannte Einbrecher nach Polizeiangaben das Rolltor im Hörvelsinger Weg auf. Im Gebäude gelangte er in ein Büro und konnte dort einen Tresor aufbrechen. Den Inhalt nahm er mit. Bei seinem Einbruch durchwühlte er nahezu sämtliche Büros und verließ das Gebäude über ein Fenster. Was der Unbekannte alles mitnahm, ist bisher nicht bekannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. (AZ)

