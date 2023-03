Einbruch in Garage am Eselsberg: Diebe stehlen eingelagerte Küche

Woher wussten die Täter, was sich in der Garage befindet? Der Einbruch am Eselsberg wirft Fragen auf. Die Ulmer Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Diebe haben in den vergangenen Tagen in Ulm eine eingelagerte Küche aus einer Garage gestohlen. Wann die Tat genau geschah, ist der Polizei nach eigenen Angaben nicht bekannt.

Unbekannte bohren Loch in Garage in Ulm und stehlen Einbauküche

Wie die Ermittler am Dienstag mitteilt, bemerkte der Eigentümer den Diebstahl am Montag. Unbekannte hatten in der Straße "Pfaffenäcker" ein Loch in das Blechtor der Garage gebohrt. Dadurch konnten sie den Schließmechanismus öffnen.

In der Garage befand sich unter anderem eine in Einzelteile verpackte Einbauküche. Die Einbrecher transportierten diese ab. Wann genau die Tat geschah, ist nicht bekannt. Vermutlich dürfte die Tat in den vergangenen zehn Tagen verübt worden sein. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)